إنريكي يغيب عن مواجهة إسبانيا أمام مالطا لأسباب عائلية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم غياب مدرب المنتخب لويس إنريكي عن مواجهة فريقه أمام مالطا لأسباب عائلية.

لاروخا تلتقي مع مالطا في تصفيات يورو 2020 على الملعب الوطني بتكالي، وإنريكي حصل على إذن من الاتحاد للعودة إلى إسبانيا مرة أخرى لأمور عائلية.

وكتب الاتحاد الإسباني عبر موقعه أنه تم السماح لإنريكي بالمغادرة، مع طلب أن يتمتع المدرب بالخصوصية في الوقت الحالي.

وسيتولى مساعده روبيرت مورينو إدارة اللقاء من على مقاعد البدلاء، وهو المدرب الذي رافقه منذ كان إنريكي في قيادة برشلونة ب ثم روما وسيلتا فيجو وبرشلونة.

وانتصر الماتادور الإسباني على النرويج في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية بهدفين مقابل هدف.

وتولى إنريكي المهمة عقب مونديال 2018 الذي أدار فيه فيرناندو إييرو المباريات خلفا لجولين لوبيتيجي الذي تعرض للإقالة بعد انضمامه إلى صفوف ريال مدريد.

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