تشكيل المنتخب الأوليمبي – رمضان ونيدفيد يقودان اختيارات غريب ضد هولندا

بذكرى انتصار تاريخي لمنتخب الشباب بقيادة شوقي غريب على هولندا في كأس العالم 2001 بالأرجنتين، يواجه غريب ومعه منتخب مصر الأوليمبي الطواحين الهولندية الأوليمبية.

غريب أعلن عن تشكيله للودية التي يستعد بها الفراعنة الصغار لخوض غمار كأس الأمم تحت 23 عاما في نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ثنائي الأهلي، رمضان صبحي وكريم وليد "نيدفيد" يقودان عناصر المنتخب، بصحبة لاعب الإسماعيلي محمد صادق، ومحترف وحيد هو عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكام" – محمود الجزار

الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – عمر مرموش – محمد صادق – رمضان صبحي

الهجوم: أحمد ياسر ريان

البدلاء: عمر رضوان – أحمد يوسف – محمد غنام – محمد عبد السلام – محمود مرعي – ناصر منسي – كريم العراقي – أحمد حمدي – أحمد مصطفى – مهاب ياسر – إمام عاشور – يوسف الجوهري – مصطفى شوبير – محمود جاد.

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