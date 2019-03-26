ملامح لاسارتي الدفاعية والهجومية قبل القمة.. تنوع في الأساليب وتحول سريع

منذ تولى الأوروجوياني مارتين لاسارتي مهمة تدريب الأهلي وبصمته تبدو واضحة على أداء المارد الأحمر. إيقاع سريع وأسلوب هجومي ولا مانع من التماسك الدفاعي.

مع توليه المسؤولية في مباراة بيراميدز بالدوري الممتاز خاض الأوروجوياني 16 مباراة إجمالا مع الأهلي في جميع المسابقات. فاز في 12 مباراة وتعادل مباراة وحيدة وخسر 3 مواجهات.

أما محليا - وهو الأمر الأهم قبل لقاء القمة - فلعب لاسارتي 10 مباريات، انتصر في 9 منها وسقط مرة وحيدة، كانت أمام بيراميدز في أولى مبارياته مع الأهلي.

على صعيد مسابقة الدوري وخلال 10 مباريات سجل فريق مدرب ريال سوسيداد السابق 20 هدفا بمعدل هدفين في اللقاء الواحد، واستقبل 6 أهداف.. نجاعة هجومية وصلابة دفاعية.

وقبل دربي القاهرة الكبرى الذي يقام يوم السبت على ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 17، يستعرض لكم FilGoal.com بعض الملامح من أفكار المدرب الأوروجوياني دون الخوض في الكثير من التفاصيل أو الحديث بشكل مفصل عن فلسفته.

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** الملامح المنتقاة من آخر 3 مباريات للأهلي في مسابقة الدوري (الداخلية - الجونة - بتروجت) حتى نكون قادرين على تكوين فكرة أفضل بعدما أدار عدة مباريات للفريق واستوعب اللاعبون أسلوبه بشكل أكبر.

طريقة اللعب

يعتمد لاسارتي على خطتي 4-2-3-1 (الأكثر لعبا) و4-3-3 منذ تولي مسؤولية المارد الأحمر.

مع الكثير من المرونة ودون التمسك بطريقة محددة تتغير تحركات اللاعبين في أرجاء الملعب وفقا لسير اللقاء وأسلوب لعب المنافس.

الخرائط الحرارية تُظهر أيضا ذلك.. أمام بتروجت والجونة والداخلية على الترتيب.

التنظيم الدفاعي

على صعيد التنظيم الدفاعي فيظهر تحول الفريق إلى خطة 4-4-2. المهاجم (مروان محسن) وناصر ماهر هما ثنائي المقدمة فيما يتراجع الجناحان بجوار ثنائي وسط الملعب.

دفاعيا أيضا، يعتمد الفريق على الضغط من المقدمة في أوقات عديدة من المباريات، ويتنوع الضغط ما بين ضغط متقدم وآخر متوسط.

ببساطة يضغط الفريق أحيانا من الأمام لحرمان المنافس من بناء اللعب، وأحيانا أخرى يتراجع للثلث الأول مع خطوط متقاربة لتضييق المساحات.

هنا بعض الحالات للفريق عند الضغط

الملمح الأبرز.. التحول من الدفاع للهجوم

البصمة الأبرز للمدرب الأوروجوياني تبدو واضحة للعيان في مسألة تحول الفريق من الجانب الدفاعي إلى الجانب الهجومي.. أقل عدد من التمريرات وبسرعة كبيرة للغاية.

يمتاز تحول الأهلي للجانب الهجومي من الوضعية الدفاعية بأنه يتم خلال أقل عدد من الثواني. أمام بتروجت تحول الفريق للهجوم ووصل إلى مرمى الفريق البترولي خلال 10 ثواني، وبعد 5 تمريرات فقط.

هنا هشام محمد يقطع الكرة ثم يمرر.. حتى تصل إلى ناصر ماهر أمام المرمى قبل أن يسدد ويتصدى لها الحارس.. انظر إلى عدد الدقائق في الصورة الأولى ثم في الثانية.. 10 ثواني هو ما احتاجه الفريق.

هنا يتكرر الأمر من جديد.. 6 تمريرات خلال 20 ثانية - تخللها احتفاظ بالكرة انتظارا لتحرك يصنع المساحة - كانت كافية للوصول إلى مرمى المنافس.. قبل أن يتصدى الحارس للعرضية.

وهنا أيضا 4 تمريرات خلال 8 ثوان فقط.. تحول سريع ومبهر.. الكرة تُقطع في منتصف الملعب قبل أن يتم تبادل التمريرات ومن ثم بينية لجونيور أجايي الذي سدد وتصدى الحارس.

بناء اللعب

أيمن أشرف هو العنصر الأساسي في بناء اللعب من الدفاع، وناصر ماهر المسؤول عن تدوير الكرة سواء بالسقوط إلى منتصف الملعب لاستقبال التمريرات أو بالتحرك على الأطراف لخلق المساحة.

في حال تقدم الظهير الأيسر علي معلول ينضم محمد هاني (الظهير الأيمن) إلى قلبي الدفاع كثلاثي في بناء اللعب بينما يرحل أيمن أشرف إلى الجبهة اليسرى.

وفي حال تقدم كلا من هاني ومعلول يسقط لاعب الوسط الدفاعي (حمدي فتحي - هشام محمد - حسام عاشور) بين قلبي الدفاع، ويظل أشرف متمركزا على الجبهة اليسرى.

أرقام وأطراف

تُظهر الأرقام أهمية الأطراف للفريق الأحمر فيما يخص الاختراق الهجومي.

فخلال الثلاث مباريات الماضية بمسابقة الدوري كان لزاما أن يكون الظهير - سواء الأيمن أو الأيسر - مساهما في عملية تبادل التمريرات مع واحد من زملائه.

أمام بتروجت كان الثنائي الأكثر تبادلا للتمريرات هما علي معلول وأجايي. التونسي مرر الكرة إلى زميله الجناح النيجيري 17 مرة.

أما في مواجهة الجونة فكان الثنائي على الطرف الآخر: محمد هاني وحسين الشحات. هاني مرر الكرة إلى لاعب العين الإماراتي السابق 12 مرة.

وفي لقاء الداخلية كان الثنائي: أيمن أشرف وعلي معلول. الأول مرر للثاني في 12 مناسبة.

خريطة التمريرات أمام بتروجت والجونة والداخلية على الترتيب.

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