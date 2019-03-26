ماركا: لا مبابي في ريال مدريد.. زيدان يركز على ضم ماني وهازارد

يبدو أن ريال مدريد اختار ألا يحاول ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن تجهيز الملكي لـ280 مليون يورو لضم بطل العالم مع الديوك الفرنسية.

تقرير جريدة "ماركا" قال إن زين الدين زيدان العائد لتدريب ريال مدريد يفضل التركيز على ضم جناح ليفربول، السنغالي ساديو ماني، وكذلك جناح تشيلسي، البلجيكي إدين هازارد.

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فكرة ضم الأخير تمثل مشكلة، في ظل عقوبة الفيفا في حق تشيلسي بمنعه من إبرام صفقات في السوقين المقبلين.

مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن صرح في وقت سابق أن الإدارة أبلغت اللاعبين بصعوبة رحيل أي منهم هذا الصيف بسبب العقوبة.

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