كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري إنه قام بمخاطبة عدد من الحكام الأوروبيين الكبار بشكل شخصي لإدارة مباراة القمة يوم السبت المقبل.

ولكن عبد الفتاح استدرك في تصريحاته لـFilGoal.com: "لكن هؤلاء الحكام اعتذروا عن عدم قيادة مباراة الزمالك والأهلي بسبب انشغالهم بمباريات في دوريات بلادهم".

وأضاف "في الوقت الحالي، نحن ننتظر ردا من رافشان إيرماتوف الحكم الأوزبكي".

وشدد "نحن لا نختار الحكام، خاطبنا كذلك عددا من الاتحادات لترشيح حكام متاحين للمباراة وننتظر ردا أيضا".

وأتم "الحل الأفضل حتى الآن هو إيرماتوف".

إيرماتوف من حكام الصفوة في العالم، حيث حصل على جائزة أفضل حكم في آسيا 5 مرات آخرهم في 2014، كما حصل على جائزة جلوب سوكر لأفضل حكم على مستوى العالم عام 2015.

وقاد الأوزبكي 5 مباريات في كأس آسيا الماضية، من ضمنها النهائي بين اليابان وقطر.

كما قاد إيرماتوف مباراتين في كأس العالم 2018، جمعوا بين الأرجنتين وكرواتيا، وإسبانيا والمغرب.

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