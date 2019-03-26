بالفيديو – بداية سيئة لبطل أوروبا.. البرتغال تخسر رونالدو ونقطتين أمام صربيا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

رونالدو - البرتغال

فشل المنتخب البرتغالي للمباراة الثانية على التوالي في تصفيات أمم أوروبا من تحقيق الانتصار، مكتفيا بالتعادل بهدف لكل منتخب على ملعبه ووسط جماهيره أمام منتخب صربيا.

في الجولة الأولى من التصفيات، تعادل المنتخب البرتغالي على ملعبه أمام أوكرانيا 0-0 والآن وعلى ملعبه مرة أخرى تعادل أمام صربيا ولكن بهدف لكل منتخب.

الضربة الصربية الأولى في وجه المنتخب البرتغالي جاءت في الدقيقة السابعة عن طريق دوشان تاديتش نجم أياكس من علامة الجزاء.

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المصاعب لم تتوقف هنا. كريستيانو رونالدو نجم البرتغال خرج مصابا بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

نجم يوفنتوس تعرض لشد في العضلة الخلفية أثناء محاولته اللحاق بالكرة، قبل أن يسقط أرضا ومباشرة يطلب الخروج من الملعب بسبب الإصابة.

وشارك لويس ميجيل "بيزي" مهاجم بنفيكا بدلا من رونالدو.

البسمة الأولى لـ البرتغال في المباراة كانت بسبب تسديدة صاروخية من دانيلو بيريرا في الدقيقة 40 كتبت التعادل في شباك صربيا.

وفشلت كل المحاولات البرتغالية لهز شباك صربيا، مع اعتراضات بالجملة على قرارات الحكم، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وحصد المنتخب البرتغالي نقطته الثانية ليتواجد في المركز الثالث في مجموعته، بينما حصد المنتخب الصربي النقطة الأولى من مباراته الأولى في التصفيات.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات العشرة بالتصفيات، على أن يتبقى أربعة مقاعد يتم تخصيصها للمستويات الأربعة من دوري الأمم الأوروبية بواقع مقعد لكل مستوى "حسب نتائج التصفيات".

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