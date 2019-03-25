والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن

كشف نيمار جونيور والد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بداية المفاوضات مع الفريق الفرنسي لتمديد عقد نجم المنتخب البرازيلي.

وقال والد نيمار: "نيمار يتبقى له 3 سنوات مع باريس سان جيرمان. من الصعب رحيله الآن".

وأضاف في تصريحاته مع موقع UOL البرازيلي "بدأنا بالفعل محادثاتنا مع باريس سان جيرمان لتمديد عقد نيمار".

وواصل "احتمالية عدم رحيله من باريس سان جيرمان كبيرة للغاية بكل تأكيد في الوقت الحالي".

وأكمل حديثه قائلا: "من الجيد للغاية أن يرتبط اسم نيمار بالانتقال لكبار أندية العالم، ولكن هذا لا يعني أنه سيرحل من سان جيرمان".

ورحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة قبل موسمين لينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون دولار كأغلى قيمة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في 2022 ولعب هذا الموسم 23 مباراة ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 11.

وبشكل عام، شارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 53 مباراة ونجح في تسجيل 48 هدفا وصناعة 27.

وحقق نيمار 4 ألقاب مع باريس سان جيرمان. رفع لقب الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر الفرنسي.

اقرأ أيضا

هل تستهل مصر كأس إفريقيا أمام فريق واجهته من قبل في الافتتاح؟

خبر في الجول – إيتو ودروجبا ضيفا شرف قرعة كأس الأمم.. وحكيم مرشح لإحياء الحفل

القمة ملتهبة في مارس.. مباراتان لم تكتملا وهدف لا ينسى

رئيس الزمالك: مجلسي كان يريد الانسحاب من الدوري.. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للانضباط