نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف

الإثنين، 25 مارس 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسين - إدين هازارد

قال أندرياس كريستنسين مدافع تشيلسي إن ناديه لن يبيع أي لاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث اللاعب الدنماركي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين قائبلا: "الرسالة التي تلقيناها هي إن تشيلسي لن يستطيع الصراع في القضية المقامة ضده وإنه يريد الحفاظ على كل لاعبيه".

وعن عدم مشاركته بشكل مستمر في المباريات قال: "حاولت إظهار إمكانياتي في التدريبات".

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وتأتي تلك الأنباء بمثابة نبأ سيء لريال مدريد الذي يريد ضم إدين هازارد لاعب تشيلسي ليكون بمثابة دعم قوي لمدربه زين الدين زيدان في الانتقالات الصيفية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاقب تشيلسي بإبرام أي صفقات خلال فترتي انتقالات بسبب ضمه للاعبين أصغر من 18 عاما وقال النادي إنه ينوي الاستئناف.

وينتهي تعاقد هازارد مع تشيلسي في صيف عام 2020.

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