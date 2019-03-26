محمد هاني: مواجهة نيجيريا؟ المنتخب يخوض جميع المباريات بطابع رسمي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

محمد هاني

شدد محمد هاني لاعب منتخب مصر والأهلي أن الفراعنة يلعبون جميع المباريات بطابع رسمي وبأداء قوي بغض النظر عن إذا كانت رسمية أو ودية.

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وقال محمد هاني لقناة أون سبورت: "أشارك مع منتخب مصر منذ مراحل الناشئين والشباب والأوليمبي والآن الحلم تحقق وأصبحت لاعبا في المنتخب الأول".

وأضاف "نرى جميعا أن معدل الأعمار انخفض في المنتخب خلال الفترة الحالية وهذا أمر جيد لأن اللاعبين الصغار يكتسبون الخبرات من الكبار والمحترفين".

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وأكمل "نلعب كل المباريات بطابع رسمي والجميع يقاتل ويقدم كل ما لديه ليساعد المنتخب في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "هدفي أن أكون ضمن قائمة مصر المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في بلادنا".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء وديا ضمن الاستعداد لبطولة الأمم.

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منتخب مصر محمد هاني

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