محمد هاني: مواجهة نيجيريا؟ المنتخب يخوض جميع المباريات بطابع رسمي

شدد محمد هاني لاعب منتخب مصر والأهلي أن الفراعنة يلعبون جميع المباريات بطابع رسمي وبأداء قوي بغض النظر عن إذا كانت رسمية أو ودية.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال محمد هاني لقناة أون سبورت: "أشارك مع منتخب مصر منذ مراحل الناشئين والشباب والأوليمبي والآن الحلم تحقق وأصبحت لاعبا في المنتخب الأول".

وأضاف "نرى جميعا أن معدل الأعمار انخفض في المنتخب خلال الفترة الحالية وهذا أمر جيد لأن اللاعبين الصغار يكتسبون الخبرات من الكبار والمحترفين".

وأكمل "نلعب كل المباريات بطابع رسمي والجميع يقاتل ويقدم كل ما لديه ليساعد المنتخب في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "هدفي أن أكون ضمن قائمة مصر المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في بلادنا".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء وديا ضمن الاستعداد لبطولة الأمم.

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