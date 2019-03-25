عبد الرحمن مجدي: مباراة نيجيريا فرصة أخيرة لإثبات أنفسنا قبل أمم إفريقيا

يرى عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر والإسماعيلي أن مباراة نيجيريا فرصة أخيرة أمام اللاعبين لإثبات قدراتهم للجهاز الفني قبل بطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وقال عبد الرحمن مجدي لقناة أون سبورت: "مباراة النيجير السابقة كانت صعبة بسبب حالة الطقس وأرض الملعب ورغم أننا كنا نريد الفوز لم يتحقق ذلك وانتهى اللقاء بالتعادل".

وأكمل "لذلك مواجهة نيجيريا هي الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين لإثبات قدراتهم الفنية للمدرب خافيير أجيري".

وكشف لاعب الدراويش "لم أتوقع الانضمام للمنتخب خلال معسكر شهر مارس الجاري ولكني كنت أعرف أن الجهاز الفني يراقبني".

وتابع "شاركت هذا الموسم مع الإسماعيلي في 4 بطولات وهي الدوري والكأس والبطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا وكانت فرصة جيدة لأن يتابعني الجهاز الفني للمنتخب بشكل جيد".

وواصل "أجيري يبحث عن خفض معدل أعمار المنتخب وهي سياسة واضحة له منذ يومه الأول في قيادة الفراعنة".

وأتم تصريحاته "الآن كل تركيز اللاعبين ينصب على مباراة نيجيريا لأنها فرصة كبيرة لدخول قائمة بطولة الأمم الإفريقية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء وديا ضمن الاستعداد لبطولة الأمم.

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