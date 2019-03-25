بالفيديو – إصابة رونالدو.. نجم البرتغال يخرج بعد 30 دقيقة أمام صربيا

الإثنين، 25 مارس 2019 - 22:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تعرض كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا.

منتخب البرتغال يواجه منتخب صربيا في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

رونالدو بدأ المباراة كأساسي قبل أن يخرج في الدقيقة 30 بسبب الإصابة.

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نجم يوفنتوس تعرض لشد في العضلة الخلفية أثناء محاولته اللحاق بالكرة، قبل أن يسقط أرضا ومباشرة يطلب الخروج من الملعب بسبب الإصابة.

وشارك لويس ميجيل "بيزي" مهاجم بنفيكا بدلا من رونالدو.

ومن المنتظر أن يخضع كريستيانو لفحوصات لتحديد مدة قوة الإصابة ومدة الغياب.

أبرز المحطات المهمة المقبلة لـ يوفنتوس ستكون في العاشر من شهر أبريل المقبل أمام أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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