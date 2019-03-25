تحدث حمدي الصافي المدير الفني لسيدات الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا للكرة الطائرة، مشيرا إلى "هدفنا كان مصالحة الجماهير.

سيدات الأهلي تُوجن بلقب بطولة الإفريقية للأندية للمرة العاشرة بعد فوزهن على سيدات قرطاج التونسي. (طالع التفاصيل)

وخسرت سيدات الأهلي مع بداية العام لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي.

وقال الصافي في تصريحات خاصة لـ Filgoal.con بعد التتويج باللقب: "الحمد لله على الفوز، الفريق كان لديه الإصرار على مصالحة الجماهير بعد ضياع اللقب العربي".

وعن الفارق بين مباراة قرطاج والصفاقسي، أوضح الصافي: "في نهائي البطولة العربية كانت لدينا أخطاء واضحة لم نتداركها في المباراة وابتعد عنا التوفيق".

وأضاف "اليوم خسرنا الشوط الأول بسبب بعض الأخطاء لكن تداركنا ذلك سريعا وإصرار الفريق على الفوز ومصالحة الجماهير كان له دور".

وعن الأصوات التي تشير لتشبع الفريق بالبطولات وهو سبب خسارة اللقب العربي قال الصافي: "تشبع؟ ونتيجته الفوز بإفريقيا؟ إذا هو أمر رائع طالما نحقق البطولات".

وتابع الصافي "هدفنا في النادي الأهلي دائما هو الفوز باللقب أيا كانت البطولة وهو ما نسعى إليه دائما".

وعن دور الجماهير في مباراة قرطاج شدد الصافي "جمهور الأهلي كبير وعظيم ودائما ما يكون في الموعد ونهدي له اللقب الإفريقي".

وأخيرا بالحديث عن مستقبله في النادي بعد الفوز بكل البطولات الممكنة مع فريق السيدات أجاب الصافي "لا أفكر في ذلك حاليا، لم ينته الموسم بعد للتفكير في مستقبلي".

وأتم حديثه "في النهاية أنا ابن النادي الأهلي وتحت أمره في أي وقت وأي منصب".

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