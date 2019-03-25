النجمة العاشرة.. سيدات الأهلي يُتوجن بلقب إفريقيا للكرة الطائرة

توجن سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة الإفريقية للأندية للمرة العاشرة بعد فوزهن على سيدات قرطاج التونسي.

سيدات الأهلي انتصرن على سيدات قرطاج بثلاثة أشواط مقابل شوط في النهائي الذي أُقيم في صالة النادي في الجزيرة.

الشوط الأول انتهى لصالح سيدات قرطاج بـ 25-21، قبل أن يقلبن سيدات الأهلي الطاولة تماما في الشوط الثاني والثالث والرابع.

الشوط الثاني انتهى 25-15 لصالح سيدات الأهلي، ثم الشوط الثالث 25-11 لسيدات المارد الأحمر أيضا.

قبل أن يُحسم الشوط الرابع والأخير بـ 25-19 لصالح سيدات الأهلي، ليتوجن باللقب.

وشهدت صالة الأهلي حضور محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب أشرف صبحي وزير الرياضية.









































لقب بطولة إفريقيا للأندية هو اللقب العاشر لسيدات الأهلي، ليواصل نسر المارد الأحمر التغريد وحيدا كأكثر الأندية تحقيقا لـ اللقب.

سيدات الأهلي 10 ألقاب بفارق 4 ألقاب عن سيدات الأنابيب الكيني و5 ألقاب عن السجون الكيني.

في آخر 5 نسخ للبطولة الإفريقية، نجحت سيدات الأهلي في حصد اللقب 4 مرات.

سيدات الأهلي تغلبن على قرطاج التونسي في نهائي بطولتي 2016 و2018، والآن في 2019.

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