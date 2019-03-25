اتحاد الكرة: القمة فرصة للتفاوض مع الكاف حول صلاحية برج العرب

الإثنين، 25 مارس 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

استاد برج العرب

يرى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 30 مارس المقبل ستكون فرصة جديدة للتفاوض مع الاتحاد الإفريقي لإقامة مباريات الفريقين مجددا في البطولات الإفريقية على هذا الملعب.

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان": "ستاد برج العرب تحمل ما لم يتحمله ملعب آخر، لقد كان ملاذا للعديد من المباريات المحلية الإفريقية".

وأضاف: "لقد أغلق الملعب، ويتم به حاليا أعمال صيانة مكثفة ليكون جاهزا للقاء القمة".

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وتابع "إذا بدا الملعب أنه استعاد عافيته خلال هذه المباراة، ستكون فرصة لنا للتفاوض مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفدرالية على هذا الملعب".

ولفت أحمد مجاهد "كما أن لدينا ملاعب أخرى جاهزة لاستضافة المباريات وخارج الاستادات المرشحة لكأس الأمم الإفريقية مثل المكس والجيش بالسويس والكلية الحربية".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يبلغه فيه بالتحفظ على إقامة مباريات الأهلي والزمالك ببرج العرب لسوء حالة أرضية الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 30 من شهر مارس الحالي في قمة منتظرة في الدوري المصري.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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