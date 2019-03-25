مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2019 والقنوات الناقلة – إنجلترا وفرنسا والبرتغال في تصفيات أوروبا

الإثنين، 25 مارس 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يندب حظه مع البرتغال أمام أوكرانيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 والقنوات الناقلة.

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السعودية تواجه غينيا الاستوائية في مباراة ودية الساعة السادسة إلا ربع مساء. مباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية.

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في السابعة مساء تلعب تركيا مع مولدوفا في تصفيات يورو 2020 عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة إلا ربع مساء تقام مجموعة أخرى من المباريات. إنجلترا تواجه مونتنيجرو على قناة بي إن سبورتس 5.

في نفس التوقيت تلعب البرتغال مع صربيا على قناة بي إن سبورتس 4، وأخيرا تلعب فرنسا مع أيسلندا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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