نور السيد: اختيارات المنتخب لأسباب بعيدة عن الكرة.. أين خالد قمر رقم 1 في مصر؟

انتقد نور السيد لاعب وسط الاتحاد السكندري خيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر لقائمة اللاعبين خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وصرح السيد عبر برنامج "نمبر وان" بقناة النهار: "الأمر لا علاقة له بالأهلي والزمالك، ولكن هناك عدة لاعبين تعرضوا لظلم شديد".

وأضاف " الاتحاد السكندري يقدم أحد أفضل مواسمه، ولا أعلم السبب في عدم اختيار أي من لاعبيه".

وواصل " لا أتحدث عن نفسي، لقد سبق أن رفضت الانضمام للمنتخب تحت قيادة بوب برادلي وأثناء تواجد نجوم كبار مثل أبو تريكة ومحمد صلاح وحسني عبد ربه".

واستدرك: "الأمر لا يعنيني، كل همي تقديم مستوى قوي مع فريقي، ولكن أين خالد قمر من خيارات المنتخب فهو رقم 1 في مصر هذا الموسم بشهادة الكثيرين".

وزعم لاعب وسط الاتحاد "كلنا نعلم.. خيارات المنتخب لأسباب غير فنية ولا علاقة لها بكرة القدم".

واستطرد: "إذا كان الخيارات بعامل السن، فإن عبد الله السعيد هو الأفضل في مصر، ولا يختلف عليه اثنان".

في سياق آخر، تطرق نور السيد للحديث عن المباراة القادمة لفريقه ضد الأهلي، مؤكدا: "لا أقلق من مواجهة الأهلي أو المباريات الكبيرة، بالتأكيد ستكون صعبة لأنها ستأتي بعد القمة، ولكنني سعيد باللعب ضد الأهلي في هذا التوقيت".

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