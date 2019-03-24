جلسة خاصة بين جروس وحازم إمام

الأحد، 24 مارس 2019 - 22:53

كتب : FilGoal

حازم إمام يطالب بركلة جزاء للزمالك أمام المقاولون

حرص كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة خاصة مع حازم إمام قائد الفريق، على هامش مران يوم الأحد.

وجاءت جلسة جروس مع حازم لكي يتحدث معه على أهمية أن يكون مستعدا وجاهزا بكل قوة في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة قبل مواجهة الأهلي.

المدرب السويسري يضع في حساباته احتمالية حدوث أي ظروف، خلال تدريبات ما قبل القمة أو خلال أحداث المباراة نفسها.

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وكان حمدي النقاز قد خرج مصابا من لقاء الزمالك أمام المقاولون العرب، ليشارك حازم إمام بدلا منه.

إصابة النقاز عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com بعد الفحص الطبي الذي خضع له يوم السبت.

وفضل جروس إراحة حمدي النقاز من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، ليخوض اللاعب تدريبات بدنية في صالة الجيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 30 من شهر مارس الحالي في قمة منتظرة في الدوري المصري.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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