بالفيديو - ارقد في سلام يا داوكينز.. سترلينج يقود إنجلترا لاكتساح التشيك في تصفيات أوروبا

حققت إنجلترا فوزا عرضيا على ضيفتها التشيك بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب ويمبلي، في الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

رحيم سترلينج بطل المباراة زار الشباك 3 مرات، كما سجّل القائد هاري كين هدفا، وتكفل توماس كالاس بهدف إنجلترا الخامس عن طريق الخطأ في مرماه.

لتحصد إنجلترا العلامة الكاملة من مباراتها الأولى في التصفيات، وتبدأ التشيك المشوار بسالب 5 في رصيد أهدافها مع صفر في خانة النقاط.

ملعب ويمبلي التاريخي كرّم قبل انطلاق المواجهة، ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا قبل أسبوع.

الشاشة الرئيسية في الملعب عرضت رسالة: "دعونا نحيي معا ذكرى كل الذين قُتلوا أو أصيبوا أو تأثروا بالهجوم الإرهابي الذي وقع في كرايستشرش، نيوزيلندا".

بالعودة إلى كرة القدم، فإن المباراة شهدت تسجيل سترلينج لثلاثية، وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز لـ إنجلترا على ملعب ويمبلي، منذ ثلاثية جيرمان ديفو في شباك بلغاريا عام 2010.

أول أهداف سترلينج سُجل في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من جادون سانشو.

سترلينج واصل التوهج وتحصّل على ركلة جزاء، ترجمها قائده كين بنجاح في الدقيقة 45 مضاعفا النتيجة لمنتخب الأسود الثلاثة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

جناح مانشستر سيتي لم يكن قريبا من نهاية العطاء، فسجّل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 62، وأهداه لروح الطفل داماري داوكينز الذي توفي متأثرا بسرطان الدم يوم الأربعاء الماضي بعد 4 سنوات من الصراع مع المرض.

لاحقا عاد سترلينج وأنهى أهدافه في الدقيقة 68 بعد تمريرة حاسمة من روز باركلي.

الدقيقة 70 شهدت الدفع بالشاب كالوم هودسون أودوي الذي ظهر دوليًا للمرة الأولى، ليستغل الدقائق الأخيرة ويطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس التشيكي يري بافلينكا بصعوبة، لتصطدم بزميله كالاس الذي سجّل في مرماه آخر أهداف المباراة.

وفي نفس المجموعة، تعادلت بلغاريا أمام ضيفتها مونتينجرو بهدف لكل طرف على ملعب فاسيل ليفسكي.

ستيفان موجوسا افتتح التسجيل للجبل الأسود في الدقيقة 50، قبل أن يدرك تودور نيديليف التعادل لبلغاريا من ركلة جزاء قبل 8 دقائق على النهاية.

ليتقاسم الطرفان نقاط المباراة الأولى في مشوار التصفيات.

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