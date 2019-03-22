بالفيديو - البرتغال تبدأ مشوار الدفاع عن لقب أوروبا بتعادل مخيب مع أوكرانيا في حضور رونالدو

حضر كريستيانو رونالدو مع البرتغال، لكن أبناء أندريا شيفشينكو كانوا رجالاـ وعادوا من لشبونة بتعادل سلبي على ملعب "دا لوش".

تعادل منتخب البرتغال مع ضيفه المنتخب الأوكراني بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت المباراة عودة كريستيانو رونالدو لقائمة المنتخب البرتغالي بعد غياب 265 يوما منذ مباراة أوروجواي في ثمن نهائي كأس العالم.

وصف المباراة

التهديد الأول كان عن طريق أندريه سيلفا بتصويبة يسارية على الطائر في الدقيقة الـ15، لكن أندريه بياتوف حارس أوكرانيا حولها إلى ركنية.

ركنية نفذت سريعا وسجل ويليام كارفاليو منها هدفا بالرأس، لكن الحكم المساعد رفع رايته واحتسب تسلل.

وكادت أوكرانيا تباغت البرتغال بهدف أول في الدقيقة الـ21 بعد تصويبة من كونوبليانكا، لكنها مرت بجانب القائم.

وظهر كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ23. توغل داخل منطقة الجزاء وسدد تجاه المرمى، لكن الحارس تصدى لها بقدمه وحولها إلى ركنية أيضا.

ومرة أخرى سدد رونالدو في الدقيقة الـ26، لكن بياتوف تألق مجددا وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، تواصلت تهديدات البرتغال لمرمى أوكرانيا. كرة طويلة مهدا رونالدو بالصدر في الدقيقة الـ50 إلى أندريه سيلفا، لكن الأخير سدد ضعيفة في يد الحارس.

ولم يهدأ أندريه سيلفا، فسدد كرة أخرى لكن جميلة هذه المرة في الدقيقة الـ56، لكن بياتوف وحده دائما في الموعد وتصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

فيرناندو سانتوش مدرب البرتغال حاول تغيير النتيجة بالدفع برافا سيلفا في الدقيقة الـ62 بدلا من روبن نيفيز.

ثم شارك دييجو سوزا بدلا من أندريه سيلفا في الدقيقة الـ73، لكنهما لم يحدثا الفارق أيضا.

وكادت أوكرانا تخطف الفوز في الدقيقة الـ85 من تصويبة لجونيور مورايش، أخطأ روي باتريشيو في التصدي لها، لكن روبن دياش مدافع البرتغال أنقذها قبل متابعة المهاجم، لينتهي اللقاء بالتعادل ويعود أندريا شيفشينكو مدرب أوكرانيا لبلاده بالنتيجة التي أرادها.

تعادل الفريقان رفع كل منهما لنقطة واحدة، فيما فازت لوكسومبورج على ليتوانيا بهدفين مقابل هدف في لقاء آخر بنفس المجموعة.

ولم تلعب صربيا هذه الجولة، إذ حصلت على راحة، على أن تكون مباريات الجولة الثانية بعد أيام قليلة بين لوكسومبورج وأوكرانيا، والبرتغال مع صربيا.

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