متجاهلًا فيرجسون.. روني: فان خال أفضل مدرب تكتيكي عملت معه

أفصح وين روني لاعب دي سي يونايتد والهدف التاريخي لـ مانشستر يونايتد، عن هوية المدرب الأفضل تكتيكيًا من بين الذين عمل معهم في صفوف الشياطين الحمر.

وقال روني الذي رحل عن يونايتد عام 2017 تعليقا على اختيار دافيد مويس لخلافة سير أليكس فيرجسون بعد اعتزال الأخير عام 2013: "أعتقد أن مويس كان اختيارا مفاجئا بعض الشيء، ولكن سجله مع إيفرتون لـ10 سنوات كان عظيما".

مضيفا: "الأمور لم تسر بالشكل الصحيح مع مويس، لتتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى خبرة لويس فان خال".

قبل أن ينهال روني بالإشادة على المدرب الهولندي : "فان خال كان أفضل مدرب عملت معه على المستوى التكتيكي، جميع اللاعبين ألموا جيدا بأدوارهم الدفاعية وتمركزهم على أرض الملعب".

واستدرك: "كان يحتاج فقط إلى الوصول للجانب الهجومي لمستوى يعادل نظيره الدفاعي".

وأتم: "فاز بعدة ألقاب لكن الفريق لم يظهر معه بالشكل الذي انتظره الجميع".

فان خال (67 عاما) أشرف على تدريب مانشستر يونايتد لموسمين ما بين 2014 و2016، وحقق معه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

بطل دوري أبطال أوروبا 1995 مع أياكس اعتزل التدريب مؤخرا، بعد أن قضى قرابة الـ3 سنوات دون عمل بعد رحيله عن يونايتد.

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