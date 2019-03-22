مدرب نيجيريا: المغرب الأقوى.. ومصر مرشحة قطعا بسبب صلاح

اختلف جيرنوت روهر مدرب نيجيريا مع نظيره في المغرب إيرفي رينار الذي رشح النسور الخضراء للفوز بكأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في يونيو بمصر، مشيرا إلى أن منتخب أسود الأطلس هو الأقوى في القارة السمراء حاليا.

وأراد روهر إبعاد الضغط عن فريقه فرد على رينار في مؤتمر صحفي بالقول:"أعرف رينار، دبلوماسي. إنه مرشح للفوز بالبطولة لأنه رقم 1 في إفريقيا، لذا فهو مرشح طبيعي للتتويج وهو يحاول وضع الضغط على منتخبات أخرى".

وواصل الألماني الذي يستعد لمواجهة سيشل يوم الجمعة في آخر جولة بتصفيات البطولة "هذه خطة ممنهجة. بالنسبة لي، المغرب رقم 1 في إفريقيا. مصر مع لاعب من الأفضل في العالم (يقصد محمد صلاح) مرشحة لأنها تلعب في أرضها، لديها جمهور كبير خلفها، السنغال رقم 2 في إفريقيا وتونس ثالثة ونحن فقط في المرتبة الرابعة".

منتخب نيجيريا كالعادة من الفرق المتوقع لها الذهاب بعيدا في كأس إفريقيا التي يعود للمشاركة فيها فريق النسور الخضراء بعد غياب عن آخر نسختين في 2015 و2017 وفي 2013 توج باللقب على حساب بوركينا فاسو.

وتأهلت نيجيريا إلى كأس إفريقيا التي تستضيفها أرض الكنانة بعد 3 أشهر وتواجه ضيوفها الفراعنة وديا يوم الثلاثاء في ملعب ستيفان كيشي بمدينة أسابا.

ويسعى روهر لرفع الضغط عن كاهل لاعبيه لكنه شدد على قوة فريقه وقدرته على الفوز بكأس إفريقيا للمرة الرابعة.

وواصل روهر "أعتقد أن فرصتنا كبيرة للفوز بالبطولة لأن فريقنا أحد 5 منتخبات شاركت في كأس العالم الأخيرة. لم نتأهل إلى الدور الثاني في المونديال لكن اقتربنا كثيرا. منذ كأس العالم والفريق يتطور، لذا نحن متفائلون".

وقدمت نيجيريا أداء قويا في روسيا وكانت في حاجة لتعادل مع الأرجنتين للتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكن خسارتها أمام رفاق ليونيل ميسي أطاحت بها من المونديال.

وحجزت نيجيريا مكانها في كأس إفريقيا بعد جمعها لعشر نقاط في المجموعة الخامسة بالتصفيات وتستضيف سيشل يوم الجمعة والأخيرة لا فرصة لها في السفر إلى مصر بعد أشهر قليلة.