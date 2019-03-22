مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر الأوليمبي وتصفيات إفريقيا وأوروبا

الجمعة، 22 مارس 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - مالاوي

مباريات ودية بالجملة وتصفيات الجولة الأخيرة في إفريقيا واستمرار الجولة الأولى من تصفيات أمم أوروبا 2020.. أهلا بكم في الجمعة الناري.

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منتخب مصر الأوليمبي يواجه منتخب أمريكا الأوليمبي في السادسة مساءً بتوقيت مصر على قناة أون سبورت في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر من العام الجاري.

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تصفيات الجولة الأخيرة من أمم إفريقيا تبدأ بمواجهة السنغال أمام مدغشقر في الواحدة ظهرا في لقاء لن يُذاع.

وفي الثالثة عصرا يلعب منتخب المغرب أمام منتخب مالاوي على بي إن سبورتس 5.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب سيشيل في الخامسة مساءً في لقاء لن يُذاع أيضا.

ويلعب منتخب بوتسوانا أمام منتخب أنجولا في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس الوقت، يلعب منتخب بوركينا فاسو أمام موريتانيا على بي إن سبورتس 5.

بينما لن تُذاع مباراة منتخب السودان أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وفي الثامنة والربع مساءً وضمن مجموعة مصر، يلعب منتخب تونس أمام منتخب إي سواتيني على بي إن سبورتس 7.

وتختتم المباريات بمواجهة منتخب الجزائر أمام منتخب جامبيا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، يلعب منتخب بلغاريا أمام منتخب الجبل الأسود في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ثم تنطلق 6 مباريات في العاشرة إلا ربع مساءً.

إنجلترا ضد التشيك على بي إن سبورتس 1. مولدوفا ضد فرنسا على بي إن سبورتس 6. البرتغال ضد أوكرانيا على بي إن سبورتس 4.

ألبانيا ضد تركيا على بي إن سبورتس 12. أندرو ضد أيسلندا على بي إن سبورتس 13. لوكسمبرج ضد ليتوانيا في لقاء لن يُذاع.

وفي لقاء ودي يلعب منتخب الأرجنتين أمام منتخب فنزويلا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

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