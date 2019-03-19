كشف عصام الحضري حارس مرمى النجوم والقائد التاريخي السابق للمنتخب المصري، عن موعد عودته للتدريبات.

الحضري خرج مصابا من مباراة فريقه أمام المصري في 22 فبراير الماضي، ولم يتعاف بعد من إصابته.

أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم صرّح لـ Filgoal.com: "أعاني من شد في العضلة الأمامية وأخضع لبرنامج علاجي ومائي يومي حتى أعود للملاعب مرة أخرى".

كاشفا: "يوم الإثنين المقبل، سأبدأ الركض والتدريب بالكرة".

وتحوّل الحضري للدفاع عن زميله السابق في منتخب مصر، محمد صلاح: "إنه أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية، ومن الوارد ألا يسجل".

واستدرك: "لكنه في الوقت نفسه يصنع أهدافا جميلة، وهو ما شاهدنه أمام بايرن ميونيخ".

وشدد الحضري: "يجب مساندة صلاح، الجميع يتابعه ويتحدث عنه في كل الأحوال، سواء سجّل أو غاب عن التسجيل".

مختتما: "أعرف صلاح جيدا، إنه لا يلتفت للانتقادات والهجوم الذي يتلقاه من البعض، بل يركّز فقط على هدفه".

الحضري انتقل إلى النجوم قادما من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية، وشارك معه في 3 مباريات بالدوري المصري قبل أن يغيب للإصابة.

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