لاعب تشيلسي بعد انضمامه المفاجئ لمنتخب إنجلترا: ظننت أنها مزحة

الإثنين، 18 مارس 2019 - 23:22

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي - تشيلسي

لا يزال كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الشاب، غير مصدق لنبأ استدعائه لمنتخب إنجلترا الأول.

هودسون أودوي (18 عاما) نال الاستدعاء الأول لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، عندما فوجئ باستدعاء آخر للمنتخب الأول هذه المرة، ليكون مضطرا إلى تغيير معسكره وزملائه في هذا التوقف الدولي.

اللاعب الشاب دخل قائمة المدرب جاريث ساوثجيت، بعد ابتعاد جون ستونز، فابيان ديلف، روبن لوفتوس تشيك، لوك شاو للإصابة.

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وصرّح هودسون أودوي بعد الاستدعاء: "إنه يوم مجنون، ولكن تلقي الاستدعاء الدولي الأول لهو شعور رائع. كان يوما طويلا لأني سافرت إلى بريستول أولا مع منتخب الشباب، ومن ثم أخبروني أنه يجب علي التوجّه إلى سانت جورج بارك، إنها تجربة مجنونة ولكني ممتن لحصولي لتلقي الاستدعاء، إنه شعور رائع".

وأضاف جناح تشيلسي الذي خاض 119 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي: "اعتقدت أن المدرب (أيدي بوثرويد) يمزح، شعرت بالصدمة عندما سمعت بنبأ استدعائي، لم أصدق ذلك، إنه حلم يتحوّل إلى حقيقة. علي الآن أن أتدرب بقوة وأستمتع بكل لحظة على أمل أن أترك أثرا عندما أتحصّل على الفرصة".

اللاعب المطلوب بقوة في بايرن ميونيخ واصل: "الجميع هنا متواضعون، يحرصون على راحتك، لا يتمتعون بأي غرور، ولذا آمل أن أتعرّف على الفتية بشكل أقوى".

من جانبه صرّح أيدي بوثرويد المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما: "كالوم موهبة استثنائية، أنا محبط لعدم تواجده معنا، ذهبت وأخبرته أنني أحمل أنباء جيدة له وأخرى سيئة. النبأ السار أنه استدعي من المنتخب الأول، والسيء أنه

إنجلترا تخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020، الأولى في مواجهة التشيك يوم 22 مارس على ملعب ويمبلي، والثانية أمام مونتينجرو خارج الديار يوم 25 من نفس الشهر.

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