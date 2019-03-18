كلوب: سيتي لن يفرط في الكثير من النقاط

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن منافسه على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي لن يفقد الكثير من النقاط في الجولات المتبقية من المسابقة.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، مع 7 جولات متبقية.

وقال كلوب عن تصدر الترتيب قبل فترة التوقف الدولي "إنه أفضل موقف يمكنك أن تكون فيه. بالنسبة لنا، كان الأمر واضحًا، سيتي لن يفرط في الكثير من النقاط، لذلك يتعين علينا تحقيق الفوز دائمًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذا هو عملنا. لم يلعبوا هذه الجولة، لقد عرفنا ذلك، لكن الآن لديهم مباراة في متناول اليد. هذا لا يعني أننا الآن بعيدون عنهم أو شيء من هذا القبيل".

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

وواصل الألماني "من المهم للغاية أننا فزنا على فولام أعتقد أنك يمكن أن ترى ذلك في رد فعلنا بعد المباراة ونحن في الحقيقة سعداء للغاية بذلك. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أنهم جميعا يعودون من فترة التوقف الدولي بصحة جيدة مرة أخرى".

وأردف "بالنسبة للكثير من اللاعبين، سوف يقضون وقتًا كبيرًا للغاية مع منتخبات بلادهم، مباراتين لمعظم اللاعبين ثم نعود على الفور للعب أمام توتنام. مباراة مثيرة للاهتمام ضد فريق كرة قدم جيد حقًا".

وعن الصراع على اللقب أوضح "لم يتم تحديد أي شيء، كل ما يمكننا التأكد من أننا سنبقى في السباق، ونريد البقاء في السباق. أمام فولام أظهرنا ذلك، كل شيء جيد".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

















































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