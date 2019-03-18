الزمالك يتدرب دون راحة للمقاولون.. وجروس يطلب تقارير بدنية

يتدرب الزمالك اليوم الاثنين دون راحة استعدادا لمواجهة المقاولون يوم الأربعاء المقبل.

ويتدرب الزمالك في الخامسة مساء اليوم استعدادا للمباراة، مع مراعاة تقليل الأحمال البدنية حيث عاد الفريق لتوه من الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي، والتعادل السلبي الذي أهل الفريق لدور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة.

وفي نفس الإطار، طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس تقارير بدنية من مدرب الأحمال شيخ بوزيان، حيث سيقرر جروس على أساسه العناصر التي قد تحصل على راحة في مواجهة الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ52 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب مباراة أكثر من الأبيض.

أما المقاولون فيحتل المركز السادس في البطولة بـ34 نقطة.

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