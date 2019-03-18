الهاني سليمان: الاتحاد هدفه أكبر من البقاء بالدوري.. والمنتخب لم يظلم أحدا

أكد الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري أن طموحات فريقه كبيرة هذا الموسم، أكبر من الصراع على البقاء مثلما حدث كثيرا في المواسم الأخيرة.

وصرح سليمان عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "حققنا نتائج إيجابية في آخر 6 مباريات، والفريق بات قويا بفضل دعم مجلس الإدارة والصفقات القوية في يناير الماضي، كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني لذا حالفنا التوفيق في الفترة الأخيرة".

وأوضح حارس الاتحاد: "هدفنا كان حصد 35 أو 36 نقطة قبل التوقف وحاليا نحن 32 نقطة، هذا الفريق طموحاته أكبر من المنافسة على البقاء في الدوري".

وعن استبعاده من معسكر المنتخب للشهر الجاري، رد الهاني سليمان: "أجتهد وأتدرب بشكل جيد، والخيارات وجهة نظر فنية يجب على أي لاعب في مصر احترامها، لا يوجد ظلم بالتأكيد فمن اختاره الجهاز الفني للمنتخب يرونه أفضل مني".

وأشار: "نتائج فريقي واجتهادي في عملي سيساعدني على الانضمام للمنتخب، فهو طموح بالنسبة لي، منتخب مصر شرف لأي لاعب".

وأتم الهاني سليمان تصريحاته: "أرى أن أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة اختار 4 حراس مرمى مميزين ويسيرون بشكل مميز للغاية هذا الموسم، بخلاف ابتعاد مجموعة المصابين مثل شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد عواد".

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