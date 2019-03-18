فان دايك: موقفنا رائع في صراع اللقب لكن مستوى سيتي يصعب الأمر

الإثنين، 18 مارس 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

فان ديك - ساني - ليفربول - مانشستر سيتي

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه في موقف رائع بشأن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه شدد على صعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي الذي وصفه بالفريق الرائع.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي وتصدر الدوري مؤقتا. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فيرجيل فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

فيما يتعلق بفرص فوز فريقه المتجه إلى الأسابيع الأخيرة من الموسم، قال فان دايك: "إنها ليست سيئة. وسائل الإعلام تجعل الأمور تبدو سلبية حتى في بعض الأحيان".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن في موقف رائع وعلينا الاستمتاع به ولكنك تعلم أننا نريد المضي قدماً".

وأوضح "سيكون الأمر صعباً لأن مانشستر سيتي رائع ودوري الأبطال قوي للغاية كما نعلم، لذلك سنرى. سنفكر في كل مباراة تلو الأخرى".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ليفربول مانشستر سيتي فيرجيل فان دايك

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