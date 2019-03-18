مدافع ليفربول يغيب عن مباراة منتخب بلاده بسبب عملية جراحية

يغيب الاسكتلندي أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن مباراة منتخب بلاده ضد كازاخستان الأسبوع المقبل بسبب خضوعه لعملية جراحية.

روبرتسون هو قائد المنتخب الاسكتلندي واختير لقائمة الفريق التي تواجه كازاخستان وسان مارينو في تصفيات يورو 2020 الأسبوع المقبل.

روبرتسون يعاني من مشكلة في أسنانه تستوجب التدخل الجراحي ولذلك سيبتعد عن لقاء استكلندا ضد كازاخستان بعد 3 أيام.

ومن المحتمل أن يلحق مدافع ليفربول بلقاء سان مارينو، وذلك حسب رأي الأطباء.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الإثنين أن روبرتسون انضم لزملاؤه في المنتخب الاسكتلندي بالفعل عقب فوز فريقه على فولام مساء السبت، لكنه لن يطير معهم إلى كازاخستان.

خبر غياب روبرتسون عن لقاء كازاخستان أسعد الجهاز الطبي لليفربول بسبب لعب المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.

فقد تسبب النجيل الصناعي في إصابة نابي كيتا لاعب وسط الفريق في مباراة دولية مع منتخب غينيا أكتوبر الماضي.