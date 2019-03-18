كلوب: فريقي لا يخاف أو يتوتر في مثل هذه المواقف

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على قوة فريقه الذهنية في المواقف الصعبة بمباريات هذا الموسم.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان، الآن حصلنا على ركلة جزاء ونقول إننا لم نخاف".

وأضاف "لم أشاهد حالة من الذعر، هذا صحيح، لقد أحببت طريقة تفاعلنا بعد الهدف، لكننا كنا بحاجة إلى ركلة جزاء. هذا لا يعني أننا كنا رائعين، كنت متأكدًا من أننا لن نخاف، ولن نظهر التوتر".

واستمر "نحن نعلم أنه من الصعب على الفرق الأخرى التغلب علينا، وهذا يمنحنا دائمًا فرصة كبيرة للفوز على الجميع. معظم المباريات التي تعادلنا فيها، كنا نحن الأقرب إلى الفوز. هذا يعطينا الثقة، بأننا نعرف أن هناك فرصة أخرى ستأتي".

وأكمل "لم نفعل الأشياء الصحيحة قبل خمس أو عشر دقائق من هدف التعادل، كان لدينا الكثير من الأخطاء الصغيرة التي جعلتها مباراة جامحة. لقد سيطرنا على المباراة تمامًا، ثم قدمنا الكرة لفولام، وتحمس المشجعون وكان الأمر أكثر إثارة بعض الشيء مرة أخرى".

وأتم المدرب الألماني "لقد قضينا أسبوعًا مضغوطًا للغاية، حيث ذهبنا إلى ميونيخ لملاقاة بايرن وعُدنا، والسفر إلى لندن ليس أمرًا هينًا. لذلك أنا على ما يرام، مباراة عادية، والنتيجة مثيرة".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.