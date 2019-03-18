ميلنر: سددت ركلة الجزاء بنجاح لأكفر عن ذنبي في هدف فولام

الإثنين، 18 مارس 2019 - 11:42

كتب : FilGoal

ميلنر - فولام - ليفربول

اعترف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بذنبه في الهدف الذي سجله فولام في شباك فريقه، رغم أن الخطأ كان من فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

قال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كنت أنا من وضعت فان ديك في موقف خاطئ. وضعته تحت الضغط، وهو ما لم يكن أمرًا مثاليًا!".

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وأضاف "لكن لحسن الحظ، حققنا الفوز وفعلنا ما يتعين علينا القيام به".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول بنقطة التعادل فقط ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

وعن ركلة الجزاء أوضح "قبل التسديد، فكرت فيما حدث، شعرت أنه من المحتمل أن يكون الهدف جاء من خطأي. وكان على تصحيح ذلك الأمر.

وأردف "تدربت لسنوات طويلة على تسديد ركلات الجزاء، وفي المباراة عليك فقط أن تعود إلى ما كنت تتدرب عليه وكن هادئًا وأعرف ما أنت مقدم عليه. سوف تنجح في ذلك".

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ليفربول فولام جيمس ميلنر فيرجيل فان دايك أليسون بيكر

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