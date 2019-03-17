التشكيل - إيجوايين يعود لهجوم تشيلسي.. وريتشارلسون يقود إيفرتون

الأحد، 17 مارس 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

دفع ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي بتشكيلته الأساسية بعد أن أراح عدة لاعبين في مواجهة دينامو كييف بالدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي.

تشيلسي يحل ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ساري دفع بالثنائي إيدن هازارد وجونزالو إيجوايين في خط الهجوم، وأبقى على الفرنسي أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء رغم تسجيله ثلاثية في شباك الفريق الأوكراني بالمباراة الماضية.

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في المقابل، يبرز البرازيلي ريتشارلسون في تشكيلة إيفرتون التي تشهد أيضا حضور الثنائي المعار من برشلونة: يري مينا، وأندري جوميش.

تشيلسي يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دافيد لويز - أنطونيو روديجير - ماركوس ألونسو

الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - روز باركلي

الهجوم: بيدرو رودريجيز - جونزالو إيجوايين - إيدن هازارد

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو - أندرياس كريتسنسين - ماتيو كوفاسيتش - روبن لوفتوس تشيك - كيلوم هودسون أودوي - ويليان - أوليفيه جيرو

تشكيل إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: شيموس كولمان - مايكل كين - يري مينا - لوكاس دينيه

الوسط: إيدريسا جانا جوي - أندري جوميش - ريتشارلسون - جيلفي سيجوردسون - بيرنارد

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين

دكة البدلاء: مارتن ستكلينبرج - لايتون باينز - ثيو والكوت - سينك توسون - مورجان شنايدرلان - توم ديفيز - أديمولا لوكمان

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