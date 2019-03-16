سوبر "هاتريك" يُسقط كتيبة ميدو.. النصر يكتسح الوحدة

السبت، 16 مارس 2019 - 22:08

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - النصر - الوحدة

انتصر فريق النصر السعودي برباعية مقابل لا شيء على حساب الوحدة في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

وتكفل المغربي الرائع عبد الرزاق حمد الله من تسجيل أهداف فريقه النصر في مرمى الوحدة.

سوبر "هاتريك" أوصل النصر للنقطة 55 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 56 نقطة مع مباراة متأخرة.

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بينما تجمد رصيد كتيبة أحمد حسام "ميدو" عند النقطة 36 في المركز السادس.

الدقيقة الثامنة شهدت الهدف الأول لـ عبد الرزاق حمد الله في المباراة من علامة الجزاء.

شوط أول انتهى بتقدم النصر بهدف مقابل لا شيء.

الضربة الثانية من عبد الرزاق حمد الله جاءت في الدقيقة 58 من "لوب" من داخل منطقة الجزاء.

بعدها بأقل من دقيقتين، سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في مرمى الوحدة.

وفي الدقيقة 87 وجه عبد الرزاق حمد الله الضربة الرابعة في وجه الوحدة. هدف رابع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل عبد الرزاق حمد الله لهدفه الـ 21 لينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي.

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في السعودية ميدو عبد الرزاق حمد الله النصر

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