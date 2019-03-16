مروان: لا أركز مع أي شيء يقال.. نريد فقط تحقيق الفوز

شدد مروان محسن مهاجم الأهلي على أنه لا يستمع إلى ما يقال عنه ويركز فقط مع فريقه من أجل تحقيق الفوز.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وسجل مروان محسن هدفا في فوز الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد ليتأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن عقب المباراة: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية والكل بذل أقصى جهد لديه لتحقيق الفوز".

وأضاف عبر قناة الأهلي "أثناء عمليات الأحماء ومع هتافات الجماهير شعرنا جميعا بالحماس الذي قادنا للانتصار".

وأكمل "لا أتابع ما يقال عني وأركز فقط مع فريقي لمساعدة زملائي في تحقيق الفوز والظهور بمستوى جيد"

وأتم تصريحاته "الآن أمامنا فترة للراحة بسبب التوقف الدولي ومن بعدها سنعود لاستكمال مشوارانا في الدوري وإفريقيا بقوة".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين"

بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

بالفيديو – الإسماعيلي يودع دوري الأبطال بخسارة أمام الإفريقي.. وقسنطينة يرافق مازيمبي لربع النهائي

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري