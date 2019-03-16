مؤتمر بوطيب: الزمالك لن يلعب على التعادل مع نصر حسين داي

السبت، 16 مارس 2019 - 20:46

كتب : أحمد شوقي محرر في الجول

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

لن يلعب الزمالك على التعادل مع نصر حسين داي الجزائري في أخر مباريات مرحلة المجموعات في الكونفدرالية، بحسب ما صرح به خالد بوطيب مهاجم الفريق.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط قبل مباراة الجزائر غدا، ويأتي بعده بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي برصيد 7 نقاط لكل الفريق.

وقال بوطيب في المؤتمر الصحفي: "جميع لاعبى الفريق في غاية التركيز من أجل تحقيق الفوز".

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وأضاف المهاجم المغربي "ندخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث ولن نلعب على التعادل رغم أنه في مصلحتنا".

ثم أتم "هدفنا إنهاء دور المجموعات بالفوز وسنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف".

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