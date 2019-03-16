الشناوي: لا يهم من يشارك.. هدفنا هو الفوز

السبت، 16 مارس 2019 - 20:45

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة الساورة

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن الفوز فقط هو الذي يشغل تفكير اللاعبين دون النظر إلى من سيشارك في المباريات.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك محمد الشناوي في فوز الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد ليتأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي مهددا بعدم المشاركة في مباراة الساورة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة سيمبا الماضية.

أخبار متعلقة

هدف مُبهر وأخطاء بالجملة وعقدة إيهاب لـ حسام حسن.. المصري 4-2 سموحة مدرب الساورة: حاولنا إيقاف هاني ومعلول.. وبرج العرب لا يساعد على لعب كرة القدم وائل جمعة: مروان نجم مباراة الساورة بعد معلول.. والخبرة سلاح الأهلي في إفريقيا يوسف يوجّه رسالة لمدرب شبيبة الساورة: حققتم إنجازا كبيرا بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

وقال الشناوي عقب المباراة: "لم يكن أمامنا أي حل سوى الفوز للتأهل وبالفعل نجحنا في تحقيق ذلك".

وأضاف لقناة الأهلي "اللاعبون أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية التي تضعها الجماهير عليهم".

وأتم تصريحاته "أما بشأن الإصابة فأي حارس سيشارك بدلا مني سيؤدي بقوة ويقدم مستوى مميز، والأهم لنا هو تحقيق الفوز".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين"

بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

بالفيديو – الإسماعيلي يودع دوري الأبطال بخسارة أمام الإفريقي.. وقسنطينة يرافق مازيمبي لربع النهائي

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري

الأهلي محمد الشناوي دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 2 ساعة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 2 ساعة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه 2 ساعة | أوروبا
مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا 2 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي 2 ساعة | إفريقيا
جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك