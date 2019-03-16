الشناوي: لا يهم من يشارك.. هدفنا هو الفوز

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن الفوز فقط هو الذي يشغل تفكير اللاعبين دون النظر إلى من سيشارك في المباريات.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وشارك محمد الشناوي في فوز الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد ليتأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي مهددا بعدم المشاركة في مباراة الساورة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة سيمبا الماضية.

وقال الشناوي عقب المباراة: "لم يكن أمامنا أي حل سوى الفوز للتأهل وبالفعل نجحنا في تحقيق ذلك".

وأضاف لقناة الأهلي "اللاعبون أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية التي تضعها الجماهير عليهم".

وأتم تصريحاته "أما بشأن الإصابة فأي حارس سيشارك بدلا مني سيؤدي بقوة ويقدم مستوى مميز، والأهم لنا هو تحقيق الفوز".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا

بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين"

بالفيديو – انطلاقة معلول واندفاع مروان.. الساورة يهز شباكه بالخطأ لصالح الأهلي

بالفيديو – الإسماعيلي يودع دوري الأبطال بخسارة أمام الإفريقي.. وقسنطينة يرافق مازيمبي لربع النهائي

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري