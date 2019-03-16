مدرب الساورة: حاولنا إيقاف هاني ومعلول.. وبرج العرب لا يساعد على لعب كرة القدم

انتقد كريم زاوي المدير الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائرية، أرضية ملعب برج العرب، بعد مباراة فريقه أمام الأهلي.

الساورة ودّع منافسات دوري أبطال إفريقيا، بخسارته 0-3 أمام الأهلي، في الجولة السادسة –الأخيرة- لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

الفريق الجزائري كان متأهلا حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يودع على إثر هدف سيمبا المتأخر في شباك فيتا كلوب بالمباراة الأخرى، وزاوي علّق على هذا الإقصاء القاسي: "هذه هي كرة القدم، مبروك للأهلي الذي قدم مباراة جيدة".

مضيفا خلال حديثه عبر "بي إن سبورتس": "انهرنا بسبب الهدف الثاني القاتل الذي سُجل في وقتٍ متأخر من الشوط الأول".

وواصل: "عرفنا أن الأهلي سيهاجم في الشوط الأول، وأردنا إغلاق الأطراف على محمد هاني وعلي معلول، حاولنا تقليص خطورة الأهلي، لكن سوء التقدير تسبب في بعض الأخطاء من اللاعبين".

وعلّق مدرب الساورة على أرضية ملعب برج العرب: "أرضية الملعب لم تساعدنا على لعب الكرة بشكل مريح، العشب كان سيئا جدا ولم يساعدنا على تقديم مباراة في المستوى، نحن فريق يحب لعب الكرات القصيرة، والملعب لم يساعدنا".

واختتم في فخر: "شبيبة الساورة صار معروفا إفريقيًا بأنه يلعب كرة جيدة".

رصيد الساورة توقّف عند 7 نقاط في المركز الرابع، ليودع المسابقة. فيما تأهل الأهلي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

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