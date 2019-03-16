وائل جمعة: مروان نجم مباراة الساورة بعد معلول.. والخبرة سلاح الأهلي في إفريقيا

أشاد وائل جمعة نجم الأهلي السابق بالمهاجم مروان محسن بعد تألقه أمام شبيبة الساورة الجزائري وتسجيله هدفا ساهم في فوز الفريق الأحمر والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثية دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال متصدرا مجموعته ويأتي معه سيمبا التنزاني.

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي للمباراة: "كل اللاعبين قدموا أداء مميز ولم نشعر بخطورة فريق الساورة".

وأضاف "مروان محسن هو نجم المباراة بعد علي معلول لما قدمه من مستوى مميز وتحركات رائعة وأيضا كان دائم المساعدة لزملائه في الملعب".

وأكمل "الأهلي سيواجه صعوبة في المباريات المقبلة للبطولة خارج ملعبه ولكن عودة اللاعبين أصحاب الخبرات ستكون هي سلاح الأحمر".

وأتم تصريحاته "الأهلي استعاد حسام عاشور وأحمد فتحي وبصدد استعادة وليد سليمان وأيضا حمدي فتحي الذي يقدم مستوى مميز، وكل هذه العناصر ستكون سلاح الأهلي في المراحل المقبلة من البطولة".

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