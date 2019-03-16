رغم تصديات تير شتيجن الإعجازية.. لوف: نوير لا يزال حارس ألمانيا الأول

أصر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن مانويل نوير هو حارس المرمى الأساسي للماكينات على حساب مارك أندريه تير شتيجن.

تير شتيجن يقدّم مستويات رائعة مع فريقه برشلونة، إلا أنه لا يستطيع حجز مكانه في تشكيلة ألمانيا الأساسية مع مواصلة اعتماد المدرب لوف على نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وصرّح لوف في المؤتمر الصحفي عقب إعلان قائمة المنتخب الألماني التي شهدت استدعاء الحارسين بالإضافة إلى كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت: "لم يتغيّر رأيي على الإطلاق، نوير هو حارس المرمى الأساسي لي، ذكرت ذلك في نوفمبر، وأكرره الآن، إنه الحارس الأول وقائد المنتخب".

مضيفا: "سنخوض مباريات في التصفيات هذا العام، وكذلك مباريات ودية، تير شتيجن يلعب لنادٍ عظيم، وهو حارس مرمى من المستوى الأول، سأعطيه بعض الفرص للمشاركة".

وشدد: "من الطبيعي أن تحدث منافسة على كافة المراكز، ولكن على الأقل في حراسة المرمى يمكنني القول أن نوير لا يزال حارسنا الأول".

تير شتيجن (26 عاما) لم يخض سوى 21 مباراة دولية في مسيرته، وظل حارسا احتياطيا في منافسات كأس العالم 2018 لحساب نوير الذي كان مصابا لعام كامل، أمرٌ لم يمنع لوف من مواصلة الاعتماد عليه.

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