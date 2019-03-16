قائمة المنتخب الأوليمبي – 27 لاعبا لوديتي أمريكا وهولندا.. ويوم لاختبار المحترفين "من أجل زيدان جديد"

حدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي يوما لاختبار اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، من أجل الانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن تحديد شوقي غريب ليوم 23 مارس الجاري موعدا لاختبار اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج وخضوعهم لفترة معايشة خلال معسكر المنتخب في إسبانيا، لانضمامهم إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة "أسوة بما حدث سابقا مع محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند السابق".

وأعلن شوقي غريب ضم 27 لاعبا لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي المقبل في إسبانيا خلال شهر الفترة من 17 وحتى 27 مارس الجاري، والذي سيتخلله مباراتين وديتين مع أمريكا وهولندا.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، عن أن القائمة ستشهد استبعاد ثلاثة لاعبين قبل السفر إلى إسبانيا حسب ظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات هامة خلال فترة المعسكر.

وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (الزمالك) – محمود جاد (إنبي) – مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: أسامة جلال (مصر للمقاصة) - محمود مرعي (وادي دجلة) - أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) - محمود صابر (الأهلي) - محمد عبد السلام (الزمالك) - كريم العراقي (المصري).

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" (الأهلي) - أكرم توفيق (الجونة) - أحمد مصطفى (سموحة) - محمد صادق (الإسماعيلي) - وجيه عبد الحكيم (الإسماعيلي) - مهاب ياسر (النجوم) - أحمد يوسف (إنبي) - يوسف الجوهري (المقاولون العرب) - غنام محمد (الإنتاج الحربي) - إسلام عطية (المصري) - شريف رضا (سموحة) - ناصر ماهر (الأهلي) - أحمد حمدي (الجونة).

الهجوم: إمام عاشور (حرس الحدود) - رمضان صبحي (الأهلي) - ناصر منسي (بيراميدز) - أحمد ياسر ريان (الجونة).

وتشهد القائمة غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادي طلائع الجيش، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المعار لسموحة، لانضمامهما إلى معسكر المنتخب الأول في نفس الفترة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأمريكي يوم 22 مارس، على أن يلاقي المنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته، ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لتصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

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