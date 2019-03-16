تشكيل ريال مدريد - عودة المغضوب عليهم.. زيدان يدفع بـ إيسكو ومارسيلو ونافاس أمام سيلتا

عاد زين الدين زيدان لـ ريال مدريد، وأقحم على الفور لاعبيه المفضلين في أول تشكيلة له، بمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد الأولى في ولاية زيدان الثانية تشهد عودة: إيسكو ألاركون، كيلور نافاس، مارسيلو، وهم الثلاثي الأكثر تهميشا تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري.

زيدان لم يقحم فقط لاعبيه المفضلين، بل دفع بـ جاريث بيل أيضا الذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله في الصيف المقبل.

البدء بـ نافاس يعني إبقاء تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، بعد أن كان البلجيكي هو الخيار الأول لـ سولاري في مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا.

زيدان يخوض مباراته رقم 150 كمدرب لـ ريال مدريد، ويسعى لقيادة الميرنجي لتحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو عقب 4 هزائم متتالية في 3 بطولات مختلفة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ألفارو أودريوزولا - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إيسكو

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

دكة البدلاء: تيبو كورتوا - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو ريجيلون - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - براهيم دياز - ماريانو دياز

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: روبن بلانكو

الدفاع: كيفن فاسكيز - دافيد كوستاس - نيستور أراوخو - دافيد خونكا

الوسط: أوكاي يوكوسلو - ستانيسلاف لوبوتوكا - برايس مينديز - بيوني سيستو - سفيان بوفال

الهجوم: ماكسي جوميز

دكة البدلاء: سيرخيو ألفاريز - فيسلي هويدت - خوزابيد سانشيز - فران بيلتران - أندرو هيولساجير - ماتياس ينسين - رياض بودابوز -

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