رسميا – باتو يفسخ تعاقده مع تيانجين الصيني

السبت، 16 مارس 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

باتو

فسخ أليكساندر باتو المهاجم البرازيلي تعاقده مع فريق تيانجين الصيني بالتراضي.

وقال باتو في تصريحات صحفية "لست سعيدا، ولم أكن أحب الأجواء في الفترة الأخيرة".

صاحب الـ29 عاما ربما يعود للدوري الإيطالي مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسب صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية.

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وكان باتو قد لعب لفريق ميلان الإيطالي في الفترة من 2007 وحتى 2013 مسجلا 63 هدفا في 150 مباراة.

كما لعب مهاجم منتخب البرازيل السابق لأندية كورنثيانث، وساو باولو، وتشيلسي، وفياريال.

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