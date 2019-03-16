رسميا – باتو يفسخ تعاقده مع تيانجين الصيني

فسخ أليكساندر باتو المهاجم البرازيلي تعاقده مع فريق تيانجين الصيني بالتراضي.

وقال باتو في تصريحات صحفية "لست سعيدا، ولم أكن أحب الأجواء في الفترة الأخيرة".

صاحب الـ29 عاما ربما يعود للدوري الإيطالي مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسب صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية.

وكان باتو قد لعب لفريق ميلان الإيطالي في الفترة من 2007 وحتى 2013 مسجلا 63 هدفا في 150 مباراة.

كما لعب مهاجم منتخب البرازيل السابق لأندية كورنثيانث، وساو باولو، وتشيلسي، وفياريال.

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