تقرير: كشافو نصف أندية الدوري الإنجليزي حضروا لقاء بنفيكا وودينامو زغرب لمتابعة المواهب

دائما ما يعتبر الدوري البرتغالي منبعا للمواهب التي تثق أندية أوروبا في نجاحها، ولذلك لا عجب في تواجد كشافي 11 ناديا إنجليزيا في مباراة لبنفيكا في الدوري الأوروبي.

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن حضور كشافي 11 فريقا إنجليزيا –ما يعادل أكثر من نصف أندية الدوري الممتاز- خلال مباراة بنفيكا ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي.

وجاء حضور كشافي الأندية الإنجليزية لمتابعة أكثر من لاعب في صفوف بنفيكا، هم المدافع روبن دياز، والظهير الأيسر أليخاندرو جريمايدو، والمهاجم الشاب جواو فيليكس.

وكانت الإنجليزية الحاضرة في اللقاء هي ولفرهامبتون –الذي يضم بالفعل راؤول خيمنيز المهاجم المكسيكي معارا من بنفيكا بجانب العديد من الأسماء البرتغالية، وأبرزها روي باتريشيو الحارس وثنائي الوسط جواو موتينيو وروبن نيفيز.

وبجانب ولفرهامبتون، تواجدت فرق إيفرتون، وواتفورد، وليستر سيتي، وتوتنام، وفولام، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

جواو فيليكس

شارك جواو فيليكس بديلا في الدقيقة الـ62، ليصنع هدف بنفيكا الأول بتمريرة رأسية إلى جوناس الذي سدد مباشرة في المرمى.

وسبق لبنفيكا أن حدد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن الموهبة الشابة.

أليخاندرو جريمايدو

يركز مانشستر سيتي على جريمايدو ظهير أيسر بنفيكا، وناشئ برشلونة السابق.

صاحب الـ23 عاما شارك مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدفا مبهرا لبنفيكا في الوقت الإضافي من تصويبة رائعة.

روبن دياز

وبين اللاعبين الذين تتابعهم أندية أوروبا يبقى المدافع روبن دياز الذي بات ضمن اختيارات فيرناندو سانتوس في منتخب البرتغال خلال الفترة الأخيرة.

جواو فيليبي "جوتا"

وأخيرا يوجد جواو فيليبي "جوتا" المهاجم الشاب الذي حصد جائزة هداف بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي برصيد 8 أهداف في 24 مباراة.

على الجانب الآخر لم تكن الأندية تتابع لاعبي بنفيكا فقط، فهناك من دينامو زغرب من استحق المتابعة أيضا.

داني أومو لاعب وسط دينامو زغرب والذي انضم لهم من برشلونة قبل أربعة مواسم.

صاحب الـ20 عاما والذي يجيد اللعب كصانع ألعاب أيضا، سجل ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين هذا الموسم في مختلف البطولات.

كان بنفيكا قد فاز على دينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي ليواجه إينتراخت فرانكفورت في الدور التالي.

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