سولشاير يتحدث عن التشابهات مع موسم الثلاثية وضم بيل والفرص المتناقصة في حضور رونالدو

هناك بعض التشابهات التي يراها بعض بين الموسم الجاري وموسم الثلاثية التاريخية لمانشستر يونايتد، ولكن هذه ليست وجهة نظر العامل المشترك في الحدثين.. أولي جونار سولشاير.

المدرب النرويجي تحدث عن وضع فريقه خلال الموسم الجاري وتنافسه في دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة في مواجهة برشلونة.

ليس ذلك فقط، أولي رد على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بضم جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وعودة زميله السابق بول سكولز.

وكل الآتي على لسانه في تصريحات صحفية تناقلتها الصحف البريطانية.

عودة إلى أجواء الثلاثية والفرص في حضور رونالدو

"لكي تفوز ببطولة عليك على الأقل أن تنتصر في مباراتين صعبتين، إنها اللحظات التي تحدد مسارك. في ذلك الوقت فزنا على أرسنال وليفربول وتشيلسي".

"أنت تفكر في حاجتك إلى الحظ بالقرعة، ولكن مواجهة وولفرهامبتون خارج أرضنا هي مباراة صعبة بالتأكيد".

"المقارنة مع موسم 99؟ نحن لا ننافس على لقب الدوري هذا الموسم ولكننا ننافس في البطولتين الآخرتين (كأس الاتحاد ودوري الأبطال)".

وعن التشابهات التي يحملها ارتدائه للقميص رقم 20 ومرور 20 عاما على الانتصار التاريخي على بايرن في ملعب كامب نو بنهائي دوري الأبطال "أؤمن أنك تنال ما تستحقه في الحياة وفي الرياضة".

"إن عملت بجد وأظهرت السلوك المناسب فبإمكانك أن تزيد من فرصك. لقد أظهرنا أمام باريس أننا قادرين على هزيمة أي فريق ولكن هناك الكثير من المتغيرات وتلك المباريات تحددها التفاصيل".

"حتى مع تقنية الفيديو فبإمكانك أن تكون غير محظوظ، ركلة الجزاء التي نلناها أراها تستحق الاحتساب ولكن كان من الممكن ألا تُحتسب ونخرج من البطولة، ولن يتذكر أحد وقتها أداء باريس".

هل خروج مدريد وبايرن وباريس جعل بطولة دوري الأبطال مفتوحة لكل الاحتمالات؟ "لا أعتقد أنها أصبحت مفتوحة طالما أن كريستيانو رونالدو مازال موجودا فيها. ما زال هناك الكثير من الأندية المميزة أيضا".

"الأمور تسير في دوائر. بورتو حقق اللقب في 2004، موناكو وصل للنهائي، أياكس لا يمكنك أن تعرف ما قد يفعلونه. في أي يوم بإمكان أي فريق أن ينتصر على أي فريق".

"أنت تكسب حظك ولكن في بعض الأحيان أن تكون محظوظا أفضل من أن تكون جيدا".

التعاقد مع جاريث بيل

"لا يمكنني أن أعلق على جاريث بيل أو أي اسم محدد لأنهم يلعبون في فرق أخرى. لكن يجب علينا أن ننظر للاعبين الذين يتمتعون بالجودة بالتأكيد، أولئك اللاعبين القادرين على تطوير الفريق".

"هناك العديد من العوامل التي يجب أن تفكر فيها عند التعاقد مع أي لاعب، هذا أمر ليس سهلا. عندما تكون في الإعلام أو مشجع فإنك تفكر على المدى القصير، عليك أن تفكر على المدى البعيد، ومن الذي سيناسب وفقا للسمات الشخصية".

"هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تفكر بها".

فتح الباب أمام عودة سكولز

بول سكولز زميله السابق في الفريق رحل عن تدريب أولدهام سيتي بعد ما يقرب من شهر، وسولشاير فتح الباب أمام عودته ولكنه لم يعد بمكان له في طاقمه التدريبي.

"بالتأكيد لديه أسبابه للرحيل عن فريقه. عليكم أن تسألوه. إنه مرحب به هنا إن أراد القدوم والتحدث".

"إنه أمر عظيم ان يأتي لاعب سابق إلى هنا ويرغب في التعلم والبقاء لعدة أيام أو أسبوع. هناك العديد من المدربين الجيدين في الأكاديمية".

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