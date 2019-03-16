مواعيد مباريات السبت 16 مارس 2019.. مباراة مصيرية للأهلي والتوأم يصطدم بالمصري

يوم مصيري في موسم الأهلي، وعودة مرتقبة لـ زين الدين زيدان، وصدام مرتقب بين التوأم والمصري.. استعدوا ليوم السبت المليء بالمواجهات الشرسة.

Filgoal.com يستعرض جدول مباريات السبت 16 مارس 2019، والقنوات الناقلة.

يمكنك مطالعة كل المباريات من هنا

.................

في دوري أبطال إفريقيا، يخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام ضيفه شبيبة الساورة الجزائري على ملعب برج العرب، في السادسة مساءً. تُنقَل على beIN Sports 1.

وفي نفس التوقيت يتواجه سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الأنجولي بنفس المجموعة، مباراة تُنقَل عبر beIN Sports 4.

الإسماعيلي بدوره يلعب مباراة تحصيل حاصل على أرض الإفريقي التونسي، في الثالثة عصرًا، وتُنقَل عبر beIN Sports 1.

الدوري المصري يشهد مباراة واحدة ستحمل الكثير من الندية، عندما يستضيف المصري نظيره سموحة في السادسة مساءً، إذ يعود التوأم لمواجهة فريقهم السابق. تُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

وفي الدوري الإسباني يستهل زين الدين زيدان ولايته الثانية كمدرب لـ ريال مدريد باستضافة سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الخامسة والربع مساء، تُنقَل عبر beIN Sports 3.

كما تُلعب 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، أهمها مواجهة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في التاسعة و55 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 2.

بالإضافة إلى مباراة سوانزي سيتي ومانشستر سيتي في السابعة و20 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر نفس المحطة السابقة.

وفي الدوري التركي، يحل قاسم باشا بقيادة محمود تريزيجيه وكريم حافظ ضيفا على بلدية أكهيسار سبورت في الثالثة عصرا.

بينما يشهد الدوري السعودي مواجهة قوية بين الوحدة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو، والنصر في السابعة والنصف مساء، وتُنقَل عبر السعودية الرياضية.

اقرأ أيضا:

4 أشياء يبحث عنها الأهلي أمام شبيبة الساورة.. وتفادي أمر سيئ تكرر 7 مرات سابقا

إنفانتينو يعلن: كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا في 2021.. ونعمل لزيادة منتخبات مونديال قطر

كرة يد - سموحة لـ في الجول: شريط المباراة أثبت فوزنا على الزمالك وسنتقدم بشكوى ضد النتيجة

قائمة الأهلي – عودة عاشور وصلاح محسن ضد الساورة.. وظهور شوبير "غير المقيد إفريقيا"

لاسارتي: ننتظر لتحديد مصير الشناوي.. وجاهزون للفوز على الساورة رغم الظروف الصعبة