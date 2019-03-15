خاص كرة يد - سموحة لـ في الجول: شريط المباراة أثبت فوزنا على الزمالك وسنتقدم بشكوى ضد النتيجة

الجمعة، 15 مارس 2019 - 23:59

كتب : هاني العوضي

كرة يد - الزمالك

احتسبت النتيجة بالتعادل 27 مقابل 27، لكن سموحة لا يرضى بتلك النتيجة أمام الزمالك وقرر التقدم بشكوى رسمية لاتحاد اليد ضد النتيجة.

وقال فرج عامر رئيس سموحة في تصريحات لـFilGoal.com: "شاهدنا شريط مباراتنا مع الزمالك مرة أخرى، وتأكدنا أن الوقت انتهى ونحن متقدمين بفارق نقطة".

وأضاف "سنتقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد اليد، مرفقا بها شريط المباراة للمطالبة باحتساب النتيجة بفوز سموحة.

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كان سموحة يواجه الزمالك اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة في بطولة المحترفين لكرة اليد.

واحتسب حكم اللقاء المباراة على أنها انتهت بفوز سموحة بنتيجة 27/26، قبل أن يعترض لاعبو الزمالك ويطالبون باحتسابها بالتعادل لأن الكرة الأخيرة سكنت الشباك قبل صافرة نهاية اللقاء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، وفارق الأهداف عن الأهلي بنفس الرصيد، قبل أربع جولات من النهاية.

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