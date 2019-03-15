وكيل بيل: صافرات الاستهجان؟ أولادهم سينبهرون بأهدافه الرائعة

دافع جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل عن لاعبه، وشدد أن الجناح الويلزي يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل الذي لا يعيش وضعا مثاليا في ريال مدريد، صار مهددا أكثر بالرحيل عن النادي مع عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وفقا للتقارير العديدة التي ذكرت رغبة الفرنسي في بيع الويلزي بالصيف الماضي لو استمر في تدريب الميرنجي.

بارنيت من جانبه تحدّث بكثير من العقلانية في هذا الشأن: "بيل يرغب في قضاء مسيرته الكروية بأكملها في مدريد، سيتحدث مع السيد زيدان".

وواصل الوكيل في لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية، مفسرا سبب الخلاف التكتيكي السابق بين بيل وزيدان: "جاريث أراد أن يلعب بطريقة معينة، وزيدان أراده أن يلعب بأسلوب آخر، ولهذا ازدادت الأمور سوءا مع مرور الوقت".

مشددا: "إن سمحت لـ جاريث باللعب بالطريقة التي يريدها، فيمكنه أن يتحوّل إلى كريستيانو رونالدو، لديه الكثير من الموهبة".

وذكر بارنيت أن الهداف التاريخي لـ ويلز لا هيتم بالانتقادات التي توجه إليه: "جاريث قوي للغاية، إنه شخص جامح ولا يهتم بما تقوله الصحافة، السخرية لا تضايقه، انظروا إلى أرقامه وما حققه في مسيرته".

بارنيت طالب جماهير ريال مدريد في تصريحات سابقة بـ "تقبيل أقدام بيل"، والآن يوجّه إليهم رسالة جديدة: "أبناء من يطلقون عليه صافرات الاستهجان سيشاهدون أهدافه ويصيحون: يا له من لاعب رائع!".

معتبرا أن اهتمام بيل برياضة الجولف ليس أمرا سيئا: "إنه رجل هادئ للغاية، لقد هاجموا أسلوب حياته وموعد نومه، لديه طريقة في الحياة وهو ملتزم بها، إنه شخص يتمتع باحترافية كاملة ويتمتع بالود مع الآخرين".

وأردف: "بيل يدرك أن لعب الجولف في أيام الراحة ليس جريمة، هذا أمر متاح. إنه يحب الحياة في مدريد ولطالما شعر بالسعادة فيها. أؤكد لكم أن جاريث لا يقرأ الصحف، الإعلام مخطئ للتعامل معه بهذا الشكل، إنهم يحرضون الجماهير عليه".

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