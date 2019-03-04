وكيله: على جماهير ريال مدريد تقبيل قدم بيل.. لقد عاملوه بطريقة مخزية

هاجَم جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل، جماهير ريال مدريد بعد صافرات الاستهجان التي أطلقتها في حق الويلزي.

بيل نال قدرا كبيرا من غضب جماهير سانتياجو برنابيو أثناء الكلاسيكو في مواجهة برشلونة، عندما استبدله المدرب سانتياجو سولاري.

وصرّح بارنيت لشبكة سكاي: "هذا الجيل من مشجعي ريال مدريد سيتحاكى بأهداف بيل لسنوات مقبلة، عليهم أن يشعروا بالخجل لما فعلوه".

مضيفا: "جاريث يستحق أقصى احترام، والطريقة التي عاملته الجماهير بها مخزية".

وأردف: "لقد سئمنا من التقارير المزيفة حول رحيله".

وواصل هجومه الحاد: "طوال 6 سنوات في إسبانيا، فاز بكل شيء، إنه أحد أفضل لاعبي العالم، على الجماهير أن تقبّل قدميه".

بيل حضر إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو.

الجناح الويلزي ساهم من وقتها في فوز فريقه بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وسجّل في نهائيين مختلفين.

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