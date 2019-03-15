تقرير: نابولي مهدد بفقدان نجمه أمام أرسنال

الجمعة، 15 مارس 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

إنسيني - نابولي

أصبحت مشاركة لورينزو إنسيني نجم نابولي أمام أرسنال مهددة بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "كاليتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إنسيني يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وبسبب ذلك، فسيكون نابولي مهددا بفقدان قائده أمام أرسنال في مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

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وخرج صاحب الـ27 عاما من قائمة منتخب إيطاليا لوديتي شهر مارس للإصابة أيضا. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلتقي نابولي مع أرسنال يوم 11 أبريل بعد شهر من الآن في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في إنجلترا، على أن يكون لقاء الإياب بعدها بأسبوع.

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