قائمة إيطاليا – عودة كوالياريلا بعد 9 سنوات.. تجاهل بالوتيللي واستدعاء أول لموهبة يوفنتوس

يعود المخضرم فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا لصفوف منتخب إيطاليا، بعد 3040 يوما من مباراته الدولية الأخيرة عام 2010.

فابيو كوالياريلا النادي : سامبدوريا إيطاليا

روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا، أعلن عن قائمة تضم 29 لاعبا استعدادا للتوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

كوالياريلا (36 عاما) يتصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا، متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وشيشتوف بيونتيك صاحبي الـ19 هدفا.

الظهور الأخير لـ كوالياريلا مع منتخب إيطاليا يعود إلى 17 نوفمبر 2010 في مواجهة ودية أمام رومانيا.

بينما يرجع هدفه الدولي الأخير إلى مباراته قبل الأخيرة أمام جزر الفارو يوم يوم 7 سبتمبر 2010 في تصفيات يورو 2012.

كوالياريلا يمتلك إجمالا 26 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف، أجملها في شباك سلوفاكيا بكأس العالم 2010.

كما شهدت القائمة استدعاء مويس كين (19 عاما) مهاجم يوفنتوس الواعد، والذي بلغ عمره 10 سنوات و8 أشهر و21 يوما عندما ظهر –زميله- كوالياريلا بقميص إيطاليا للمرة الأخيرة.

المدرب مانشيني استدعى الثنائي خلال معسكر قصير لمدة يومين في مطلع فبراير الماضي، لكن استدعائهما لخوض المباراتين في مارس لم يكن مؤكدا.

القائمة شهدت تواجد المخضرم جيورجيو كيليني، وزميله في قلب دفاع يوفنتوس: ليوناردو بونوتشي، بالإضافة إلى ليوناردو سبيناتزولا الذي خاض مواجهة أتليتكو مدريد في مركز الظهير الأيسر.

بينما يغيب المهاجم ذو الأصول الغانية ماريو بالوتيللي المتألق مع أوليمبيك مرسيليا مؤخرا، ودافيدي زاباكوستا ظهير أيمن تشيلسي.

إيطاليا تستقبل فنلندا على استاد فريولي في مدينة أوديني يوم 23 مارس بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2020، قبل أن تستضيف ليختنشتاين في ملعب إينيو تارديني بمدينة بارما يوم 26 من الشهر نفسه.

قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (ميلان) – ماتيا بيرين (يوفنتوس) – سالفاتوري سيريجو (تورينو) – أليسيو كرانيو (كالياري)

الدفاع: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جيورجيو كيليني (يوفنتوس) – أليسيو رومانيولي (ميلان) – أرماندو إيتزو (تورينو) – جيانلوكا مانشيني (أتالانتا) – لياندرو سبيناتزولا (يوفنتوس) – كريستيانو بيتشيني (فالنسيا الإسباني) – أليساندرو فلورينزي (روما) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا)

الوسط: ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – بريان كريستانتي (روما) – نيكولو باريلا (كالياري) – ستيفانو سينسي (ساسولو) – نيكولو زانيولو (روما)

الهجوم: فيدريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فيدريكو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (روما) – فيتشينزو جريفو (فرايبورج الألماني) – شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – مويس كين (يوفنتوس) – كيفن لاسانيا (أودينيزي) – ليوناردو بافوليتي (كالياري) – ماتيو بوليتانو (إنتر) – فابيو كوالياريلا (سامبدوريا)

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